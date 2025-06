LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 4-6 7-5 6-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro continua a sognare è il primo semifinalista

Lorenzo Musetti fa sognare l'Italia! Con una prestazione da vero campione, conquista la semifinale del Roland Garros 2025, un traguardo che lo proietta nell'élite del tennis mondiale. Questa vittoria non è solo un successo personale, ma rappresenta un simbolo di rinascita per il tennis azzurro, in costante ascesa. Seguiamo insieme il cammino di Musetti e lasciamoci ispirare dalla sua determinazione. Il futuro è luminoso!

18:33 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Tiafoe. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 18.32 La semifinale di Musetti, presumibilmente contro Carlos Alcaraz, si giocherà venerdì 6 giugno alle 14.30. 18:32 Partita durata due ore e 50 minuti. 8 ACE e 3 doppi falli dell'azzurro, che ha messo in campo il 70% di prime ricavando l'81% dei punti. 5 su 10 invece il dato con la seconda per il toscano.

Leggi anche Lorenzo Musetti in semifinale al Roland Garros 2025. Tiafoe ko in 4 set - Lorenzo Musetti continua a scrivere la storia del tennis italiano, raggiungendo le semifinali del Roland Garros 2025! Con una vittoria straordinaria su Francis Tiafoe, il giovane talento dimostra che il futuro del tennis è nelle sue mani.

