LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 4-6 7-5 5-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’americano serve per rimanere nel match

Siamo nel vivo dell'azione al Roland Garros 2025, dove Musetti sfida Tiafoe in un match che tiene tutti col fiato sospeso! Con tre match point a favore, il giovane talento italiano potrebbe scrivere un'altra pagina storica del tennis azzurro. La tensione cresce e il pubblico è incollato allo schermo, testimone di un duello che riflette l'onda di entusiasmo per il tennis giovanile. Chi avrà la meglio? Non perdere nemmeno un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KUDERMETOVAMERTENS DALLE 11.00 15-40 Servizio, dritto e smash a rimbalzo a segno per lo statunitense. 0-40 TRE MATCH POINT MUSETTI! Scappa via il dritto incrociato dell’americano. 0-30 Il nastro trascina fuori il dritto di Tiafoe. 0-15 Rovescio lungolinea in contropiede magnifico dell’italiano. 5-2 Game Musetti. Servizio e dritto! Dopo il cambio di campo Tiafoe servirà per restare nel match. 40-0 Se ne va la risposta di rovescio dello statunitense. 30-0 Ottimo dritto inside out dell’azzurro. 15-0 Prima esterna vincente di Lorenzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 4-6 7-5 5-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’americano serve per rimanere nel match

Leggi anche Roland Garros, Musetti sfida Tiafoe per la semifinale: l'italiano vince anche il terzo set | Diretta 6-2, 4-6, 7-5, 3-1 - Lorenzo Musetti conquista il pubblico di Roland Garros, battendo Tiafoe in un emozionante match che lo porta a un passo dalla semifinale.

Cosa riportano altre fonti

Musetti-Tiafoe al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Roland Garros. Musetti torna in vantaggio su Tiafoe 6-2, 4-6, 7-5 - Musetti-Tiafoe 6-2 4-6; Musetti-Tiafoe ai quarti di finale: quando si gioca e dove vederla. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros: in campo Musetti-Tiafoe 6-5 nel terzo LIVE 1-1 il conto dei set

Come scrive ansa.it: In palio la semifinale. Errani-Paolini alle semifinali del doppio. Nel torneo femminile avanti Swiatek e Sabalenka (ANSA) ...

Musetti-Tiafoe diretta Roland Garros: quarti di finale, risultato in tempo reale. E Alcaraz...

Si legge su tuttosport.com: Il numero 7 al mondo affronta lo statunitense numero 16 nel match valido per l'accesso alla semifinale del Major francese ...

Musetti-Tiafoe diretta Roland Garros: risultato quarti di finale, tennis oggi live

msn.com scrive: L'azzurro numero 7 del mondo sfida lo statunitense (n.16 Atp), in palio il pass per le semifinali dello Slam parigino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...