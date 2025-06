LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 4-6 7-5 3-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break dell’azzurro!

Musetti sta incantando il pubblico al Roland Garros 2025 con un tennis esplosivo! Dopo un break emozionante, il giovane talento italiano si trova in vantaggio. La sua abilità nel colpire dritti vincenti e servire ace sta dimostrando che il nostro tennis è in ascesa, seguendo una tradizione di campioni. Non perdere l’occasione di vivere ogni scambio, il futuro del tennis è qui, e Musetti è pronto a scrivere la storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KUDERMETOVAMERTENS DALLE 11.00 3-0 Game Musetti! Fuori giri Tiafoe con il dritto incrociato. 40-0 ACE! ACE Musetti! 30-0 Solido passante di dritto lungolinea del toscano. 15-0 Servizio e rovescio lungolinea vincente dell’italiano. 2-0 BREAK MUSETTI! E’ larga stavolta la palla corta di rovescio dello statunitense. C’è il break! 15-40 Smorzata di rovescio ben giocata da Tiafoe. 0-40 Tre palle break Musetti. Se ne va il dritto in uscita dal servizio del tennista di Hyattsville. 0-30 A metà rete la palla corta di dritto dell’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 4-6 7-5 3-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break dell’azzurro!

