LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 4-6 6-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’americano serve per restare nel set

Siamo nel vivo del Roland Garros 2025 e la sfida tra Musetti e Tiafoe infiamma il pubblico! Con un punteggio incerto, ogni punto è cruciale. Musetti, con il suo gioco elegante, sta dando del filo da torcere all’americano, che ora deve servire per rimanere in partita. Questo match non è solo tennis, è una battaglia di nervi che riflette l’entusiasmo crescente per le nuove generazioni di tennisti. Chi avrà la meglio? Non perdere la diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KUDERMETOVAMERTENS DALLE 11.00 0-15 E’ largo il rovescio lungolinea dell’americano. 6-5 Game Musetti. Prima vincente del toscano. Dopo il cambio di campo Tiafoe servirà nuovamente per restare nel set. 40-30 SI! Prima il recupero sull’ottima smorzata dell’avversario, poi lo smash in arretramento vincente dell’azzurro. 30-30 Con calma Lorenzo piazza il dritto inside out vincente a campo aperto. 15-30 Risposta di rovescio aggressiva e stop volley vincente dell’americano. 15-15 Doppio fallo Musetti. 15-0 Ottima prima al centro del toscano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 4-6 6-5, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’americano serve per restare nel set

Leggi anche Roland Garros, Musetti sfida Tiafoe per la semifinale: all'americano il secondo set? Diretta 6-2, 4-6, 3-2 - Lorenzo Musetti è pronto a scrivere la sua storia a Roland Garros, sfidando l'americano Francis Tiafoe per accedere alla semifinale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros: in campo Musetti-Tiafoe 4-6, secondo set allo statunitense: 1-1, si gioca il terzo LIVE

Secondo ansa.it: In palio la semifinale. Errani-Paolini alle semifinali del doppio. Nel torneo femminile avanti Swiatek e Sabalenka (ANSA) ...

Roland Garros: in campo Musetti-Tiafoe, azzurro vince 6-2 il primo set LIVE

Da ansa.it: In palio la semifinale. Errani-Paolini alle semifinali del doppio. Nel torneo femminile avanti Swiatek e Sabalenka (ANSA) ...

Musetti-Tiafoe diretta Roland Garros: risultato quarti di finale, tennis oggi live

Secondo msn.com: L'azzurro numero 7 del mondo sfida lo statunitense (n.16 Atp), in palio il pass per le semifinali dello Slam parigino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...