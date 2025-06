LIVE Musetti-Tiafoe 6-2 4-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’americano serve per il set

Siamo nel vivo dell'emozionante match tra Musetti e Tiafoe al Roland Garros 2025! Con il punteggio di 6-2, 4-5, l'americano è pronto a servire per il set. Questo incontro non è solo sport: è un riflesso del crescente interesse per il tennis, dove giovani talenti si sfidano per conquistare la gloria. Ogni colpo potrebbe cambiare le sorti della partita, non perdere l'occasione di vivere questa adrenalina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KUDERMETOVAMERTENS DALLE 11.00 40-15 Due set point Tiafoe. Lorenzo colpisce male la risposta di rovescio. 30-15 Gran difesa dell'italiano, che completa l'opera con il passante di dritto vincente. 30-0 Servizio vincente dell'americano. 15-0 In corridoio la risposta di dritto del carrarino. 4-5 Game Musetti. Ottimo rovescio in back in uscita dal servizio del toscano, ma dopo il cambio di campo Tiafoe servirà per il set. 40-30 Risposta aggressiva e smash vincente dell'americano. 40-15 Risposta di dritto fulminea del tennista di Hyattsville.

Comunque bravo #Sinner, bravo #Musetti, eterna #Errani, ma l'imperatrice di Roma è assolutamente Jasmine #Paolini

peccato una finale #Sinner #Musetti al più importante torneo d'Italia ci sarebbe stata

