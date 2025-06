LIVE Inter-Inzaghi l' incontro | il tecnico orientato verso la proposta araba

Oggi è un giorno cruciale per il futuro dell'Inter! Il tecnico Simone Inzaghi si trova di fronte a una scelta storica: accettare l'offerta faraonica proveniente dal mondo arabo. Questo colloquio con Marotta e Ausilio potrebbe segnare una svolta epocale non solo per la squadra, ma per l'intero calcio italiano. La crescita esponenziale dei club finanziati da investitori stranieri sta ridisegnando il panorama sportivo. Cosa deciderà Inzaghi? La suspense è alle stelle!

Oggi si decide presente e futuro del club: in sede il colloquio tra Marotta, Ausilio e Simone, sempre più orientato ad accettare la proposta ultra-milionaria arrivata dagli arabi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Inter-Inzaghi, l'incontro: il tecnico orientato verso la proposta araba

