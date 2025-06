LIVE Galles-Italia Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | Cantore Girelli e Oliviero dal 1? a Swansea

Siamo ai nastri di partenza per un match che potrebbe segnare la storia del calcio femminile: Galles contro Italia, una battaglia per rimanere in Lega A della Nations League. Le azzurre, guidate da talenti come Girelli, sono pronte a dare il massimo. In un periodo in cui il calcio femminile sta guadagnando sempre più visibilità e sostegno, ogni partita diventa cruciale. Rimanete sintonizzati: l’azione sta per iniziare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:21 Vincere per rimanere in Lega A evitando i play out. Le squadre a breve faranno il loro ingresso in campo per gli inni nazionali. 19:18 Arbitra la greca Eleni Antoniou coadiuvata dalle assistenti Vasilia Tsiklitari e Zoi Papadopoulou. Quarto ufficiale, invece, Eirini Pingiou, sempre connazionale. 19:17 Le azzurre si presentano alla sfida dopo il discreto pareggio dello scorso venerdì al Tardini di Parma contro la Svezia. 19:13 La classifica, ad una giornata dal termine, non è dalla parte delle ragazze di Soncin: la compagine azzurra si trova, infatti, a 7 punti (con 2 vittorie e 1 pareggio), in 3ª posizione 19:10 Ultima partita dei gironi per quanto riguarda la Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: Cantore, Girelli e Oliviero dal 1? a Swansea

