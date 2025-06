LIVE Galles-Italia Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | azzurre per evitare i playout

Oggi le azzurre scendono in campo contro il Galles nella Nations League, una sfida cruciale per evitare i playout! Dopo un pareggio con la Svezia, la tensione è palpabile. Questo incontro non è solo una questione di punti, ma rappresenta anche un momento chiave per il calcio femminile italiano, in crescita e sempre più sostenuto dal pubblico. Non perdere l'emozione del match: ogni azione potrebbe essere decisiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Galles – Italia di calcio femminile, ultima partita del girone di ritorno di Nations League. Le azzurre si presentano a Swansea dopo il pareggio della settimana scorsa in casa al Tardini con la Svezia. La classifica, ad una giornata dal termine, non è dalla parte delle ragazze di Soncin: la compagine azzurra si trova, infatti, a 7 punti (con 2 vittorie e 1 pareggio), in 3ª posizione, dietro di 2 punti rispetto a Svezia e Danimarca e avanti all’avversaria di stasera di 5. Per evitare i play out e qualificarsi direttamente per la fase finale, l’11 azzurro deve vincere e sperare che una delle due rivali in testa vinca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per evitare i playout

Leggi anche Galles-Italia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni - La sfida tra Galles e Italia femminile si preannuncia emozionante! Al Liberty Stadium di Swansea, le nostre azzurre sono pronte a dare il massimo nella Nations League.

