LIVE Galles-Italia 1-4 Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | poker azzurro a Swansea! Fishlock accorcia le distanze

L'Italia femminile sta scrivendo una nuova pagina nella storia del calcio: un poker a Swansea contro il Galles, un risultato che esalta la crescita del movimento calcistico femminile. Nonostante un momento di calo, con il gol di Fishlock che accorcia le distanze, le azzurre dimostrano determinazione e talento. In un contesto dove il calcio donne conquista sempre più visibilità , questo match è solo l'inizio di un'avventura emozionante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86? Partita che si appresta ai minuti finali. Non è più successo nulla fino a questo momento dopo il gol di Fishlock. 82? Calo di concentrazione che non piace, ovviamente, a Soncin. Non ci si può permettere di prendere un gol così. Insiste il Galles. Italia in affanno. 81? GOOOOOLLLL di Fishlock!!!! Vede fuori dai pali Durante e piazza un tiro da lontanissimo sotto la traversa!! 81? Quasi 6 mila i tifosi presenti a Swansea questa sera. 80? Prende in mano le redini della squadra Fischlock. Ci prova anche Woodham con i suoi cross. 78? Giacinti atterrata da Ladd. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galles-Italia 1-4, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: poker azzurro a Swansea! Fishlock accorcia le distanze

Galles-Italia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni - La sfida tra Galles e Italia femminile si preannuncia emozionante! Al Liberty Stadium di Swansea, le nostre azzurre sono pronte a dare il massimo nella Nations League.

LIVE Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per evitare i playout

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Galles - Italia di calcio femminile, ...

