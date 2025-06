LIVE Galles-Italia 0-4 Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | poker azzurro all’intervallo!

Le azzurre del calcio femminile stanno scrivendo una pagina storica: 4-0 all'intervallo contro il Galles nella Nations League! Un poker che dimostra non solo la forza della squadra, ma anche un trend crescente nel supporto per il calcio femminile in Italia. Le ragazze di Milena Bertolini, con Girelli in grande forma, stanno conquistando i cuori degli italiani. Rimani sintonizzato: il secondo tempo promette emozioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Squadre negli spogliatoi. All'intervallo le azzurre sono avanti di 4 gol. 45'+4 Si riparte con il corner. Ed è GOOOOOOOOLLLLLLLL!!! Doppietta di GIRELLI di testa!!!! 45'+3 Esce Clark, non riesce più a stare in campo. Entra Middleton-Patel. 45'+2 A terra, ancora una volta, Clark. 45'+1 Cantore ha provato una MAGIA!! Con l'esterno al volo da fuori area ha cercato l'angolo. Brava Clark a non farsi sorprendere. Angolo per l'Italia. Saranno 3 i minuti di recupero. 44? Alza in baricentro l'Italia per rendere più complicata l'impostazione avversaria. 43? Fondamentale andare all'intervallo su questo risultato per le azzurre che, nonostante tutto, sono in totale controllo della partita.

Leggi anche Galles-Italia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni - La sfida tra Galles e Italia femminile si preannuncia emozionante! Al Liberty Stadium di Swansea, le nostre azzurre sono pronte a dare il massimo nella Nations League.

