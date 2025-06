LIVE Galles-Italia 0-4 Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | poker azzurro all’intervallo! Via con il 2 tempo

Un poker azzurro che fa sognare! L'Italia femminile sta dominando il Galles con un incredibile 4-0, dimostrando la potenza e il talento del calcio rosa. Questo trionfo non è solo una vittoria sul campo, ma rappresenta anche un passo avanti in un movimento in crescita, che sta conquistando sempre più spazio e visibilità. Rimanete sintonizzati per scoprire se le ragazze continueranno a brillare nella Nations League!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49? Rischio autogol di Ladd ma interviene la guardalinee. Fuorigioco italiano. Si riparte dall’estremo difensore di casa. 48? Intervento a gamba tesa di Green su Girelli che non viene sanzionato. Si riparte da una punizione. 47? Tanto spazio per le azzurre di impostare. Le gallesi non pressano alto. 45? Sono uscite Cantore e Soffia per Bergamaschi e Giacinti. Per il Galles fuori Jones e dentro Hughes. Al via con il 2° tempo! Squadre negli spogliatoi. All’intervallo le azzurre sono avanti di 4 gol. 45’+4 Si riparte con il corner. Ed è GOOOOOOOOLLLLLLLL!!! Doppietta di GIRELLI di testa!!!! 45’+3 Esce Clark, non riesce più a stare in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galles-Italia 0-4, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: poker azzurro all’intervallo! Via con il 2° tempo

