LIVE Galles-Italia 0-2 Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | Linari-Girelli le azzurre raddoppiano subito!

Le azzurre brillano nel match di Nations League, portandosi sul 2-0 contro il Galles! Con Linari e Girelli in grande forma, il calcio femminile italiano continua a guadagnare terreno nel panorama sportivo globale. Questo successo non è solo una vittoria, ma un segnale forte di come le donne stiano conquistando sempre più spazio e visibilità nel mondo del calcio. È tempo di sostenere il cambiamento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36? Altro fallo di Soffia, questa volta a centrocampo, che interrompe l’azione delle gallesi. 36? Di fatto il calcio piazzato è stato un passaggio per Giuliani che facilmente fa ripartire le azzurre. 35? Punizione da buona posizione per le padrone di casa. 34? Cartellino giallo per Soffia che si è fatta prendere il tempo da Holland. 33? Troppo lungo il suggerimento di Oliviero per Cantore, il Galles respira e riparte dal fondo. 32? Si è giocato poco negli ultimi minuti. 31? Si riparte ora. Ancora con il pallino del gioco le azzurre. Rimasta a terra però Giugliano dopo un brutto contrasto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Galles-Italia 0-2, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: Linari-Girelli, le azzurre raddoppiano subito!

Leggi anche Galles-Italia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni - La sfida tra Galles e Italia femminile si preannuncia emozionante! Al Liberty Stadium di Swansea, le nostre azzurre sono pronte a dare il massimo nella Nations League.

Su questo argomento da altre fonti

Galles-Italia femminile dove vederla: Sky, NOW o Rai Sport? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Galles - Italia in Nations League di Calcio donne 2025: programma, convocate, orario e dove vedere la partita in diretta; Italia Women, al Tardini è 0-0: niente finals per le azzurre, ma ora testa al Galles. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Galles-Italia: diretta live e risultato in tempo reale

Da calciomagazine.net: Diretta Galles-Italia di Martedì 3 giugno 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la Nations League Femminile SWANSEA - ...

LIVE Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per evitare i playout

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Galles - Italia di calcio femminile, ...

LIVE Italia-Svezia 0-0, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa spingono ma non affondano. Con le scandinave un punto prezioso in vista del Galles

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 Le due nazionali stanno scendendo in campo in questo momento. A breve gli inni, poi il calcio d'inizio!