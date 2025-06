LIVE Galles-Italia 0-1 Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA | azzurre subito in vantaggio con Linari!

Le azzurre sbloccano subito la partita contro il Galles nella Nations League! Linari, con un gol da opportunista, dimostra che l'Italia è pronta a lottare per la vetta. Questo incontro non è solo una sfida sul campo, ma anche un passo fondamentale verso l'emancipazione del calcio femminile, in un momento storico di crescente visibilità e supporto per le atlete. Seguiamo insieme questa avventura, perché ogni gol è un passo verso il cambiamento!

9? Era fondamentale per l'11 di Soncin partire subito forte. 8? GOOOOOOOLLLLLLLL!!!!! LINARI sfrutta un parapiglia e infila di sinistro sotto la traversa dopo due lisci di testa delle avversarie!! 7? Primo angolo anche per le azzurre guadagnato da Giugliano che si appresta a battere il corner. 7? Angolo battuto corto, le gallesi provano a buttarlo dentro ben due volte ma poi il tocco di mano di Cain vanifica tutto. 6? Primo corner del match per le padrone di casa. 5? Ritmi bassi in questi primissimi minuti di gioco. Lanci lunghi e profondi e spesso imprecisi.

La sfida tra Galles e Italia femminile si preannuncia emozionante! Al Liberty Stadium di Swansea, le nostre azzurre sono pronte a dare il massimo nella Nations League.

Galles-Italia: diretta live e risultato in tempo reale

LIVE Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per evitare i playout

LIVE Italia-Svezia 0-0, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa spingono ma non affondano. Con le scandinave un punto prezioso in vista del Galles

