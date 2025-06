LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens Roland Garros 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Il grande tennis è tornato! Oggi, le emozioni si infiammano al Roland Garros 2025 con il match tra Errani-Paolini e Kudermetova-Mertens. Un incontro che non solo promette scintille, ma rappresenta anche una rivincita dopo la finale del WTA 1000 di Roma. Chi conquisterà il pass per la semifinale? Segui la diretta per scoprire se le italiane sapranno sorprendere ancora! Il campo è pronto, la tensione palpabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TIAFOE (3° MATCH DALLE 11.00) 10.43 Dopo la finale del WTA 1000 di Roma le due coppie si ritrovano per una rivincita importante che mette in palio un posto per la semifinale del secondo Slam stagionale 10.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra ErraniPaolini e KudermetovaMertens Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra ErraniPaolini e KudermetovaMertens, partita valevole per i quarti di finale del Roland Garros 2025 di doppio femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, Roland Garros 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

Leggi anche Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

