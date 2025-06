LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens Roland Garros 2025 in DIRETTA | la rivincita di Roma vale la semifinale!

Il Roland Garros 2025 entra nel vivo con un match attesissimo: Errani e Paolini sfidano Kudermetova e Mertens nei quarti di finale del doppio femminile. La rivalità si accende dopo la finale di Roma, dove le emozioni erano alle stelle. Chi avrà la meglio e si guadagnerà un posto in semifinale? Non perdere neanche un punto di questa sfida che profuma di storia e passione tennistica!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra ErraniPaolini e KudermetovaMertens, partita valevole per i quarti di finale del Roland Garros 2025 di doppio femminile. Dopo la finale del WTA 1000 di Roma le due coppie si ritrovano per una rivincita importante che mette in palio un posto per la semifinale del secondo Slam stagionale. Sara Errani e Jasmine Paolini non hanno ancora perso un set nel loro cammino parigino. La coppia italiana ha esordito battendo Victoria Azarenka ed Erin Routliffe 6-2, 6-3. Le teste di serie numero 2 del torneo hanno poi sconfitto Lulu SunYue Yuan 7-5, 6-2 e Beatriz Haddad MaiaLaura Siegmund 6-4, 6-3.