LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens 6-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | le azzurre vincono il primo set

Le azzurre Errani e Paolini brillano al Roland Garros 2025, portando a casa il primo set con un deciso 6-2! In un torneo che celebra il talento italiano nel tennis, ogni punto diventa una battaglia emozionante. La sinergia tra le due giocatrici è palpabile; la loro capacità di resistere sotto pressione potrebbe essere la chiave per continuare a stupire. Non perdere il prossimo scambio: il meglio deve ancora arrivare!

6-2 Gioco e primo set ErraniPaolini: scappa in lunghezza il rovescio di Mertens 40-A Fantastica volee di Errani che si difende benissimo sul rovescio al corpo di Mertens 40-40 Mertens perde il controllo del dritto lungolinea, forse anche condizionata dal movimento di Errani a rete. Primo game ai vantaggi della partita 40-30 Scappa la risposta di Paolini 30-30 Scambio bellissimo nei pressi della rete con le azzurre che giocano su Kudermetova, la quale fallisce un lob al volo 30-15 Ace, il primo della partita 15-15 Pizzica la riga il dritto di Paolini, chiude a rete Errani 15-0 Ingenuità di Kudermetova ad inizio scambio ad appoggiare lo smash dando la possibilità alle italiane di rientrare nello scambio.

Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

