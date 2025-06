LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens 5-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurre ad un game dal primo set

Le azzurre stanno regalando emozioni al Roland Garros 2025, con Errani e Paolini a un passo dal primo set! In un torneo che celebra il talento italiano, ogni punto è una battaglia. Mentre il tennis si reinventa, le nostre tenniste dimostrano che la determinazione è la vera chiave del successo. Attenzione agli sviluppi: questo match potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia del tennis femminile italiano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TIAFOE (3° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Ace, il primo della partita 15-15 Pizzica la riga il dritto di Paolini, chiude a rete Errani 15-0 Ingenuità di Kudermetova ad inizio scambio ad appoggiare lo smash dando la possibilità alle italiane di rientrare nello scambio. Bravissima Mertens a farsi trovare pronta, iniziare lo scambio e chiudere con un back in avanzamento 5 -2 Gioco ErraniPaolini: scappa in lunghezza la risposta di Mertens. 40-30 Ancora un lob profondo di Errani che prende la rete e chiude con la stop volley 30-30 CHE SCAMBIO, CHE ERRANI!! Palleggio lunghissimo sulla diagonale del rovescio, Errani è bravissima ad alzare il lob alle spalle di Kudermetova costringendo Mertens ad alzare la traiettoria ed a consegnarsi allo smash della veterana azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens 5-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurre ad un game dal primo set

Leggi anche Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

