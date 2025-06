Litiga con la compagna per gelosia Poi tenta di accoltellare i carabinieri

Dramma a Maranello: un uomo di 42 anni, preso dalla gelosia, ha scatenato il caos minacciando la sua compagna e tentando di accoltellare i carabinieri intervenuti. Questo episodio evidenzia una crescente preoccupazione per la violenza domestica, un tema sempre più attuale in Italia. La società è chiamata a riflettere sull'importanza di affrontare la gestione delle emozioni e della gelosia, prima che si trasformino in tragedie.

Durante una lite con la compagna ha minacciato di uccidere l’ex fidanzato della donna che, spaventata, ha immediatamente avvisato i carabinieri che sono subito intervenuti sul posto. L’uomo, un 42enne incensurato di Maranello, è stato arrestato per resistenza aggravata contro pubblico ufficiale. Arrivati a Pavullo, l’uomo ha estratto un grosso coltello da cucina e ha tentato di accoltellare anche uno dei militari intervenuti su richiesta della donna. L’uomo, domenica sera, ha reagito con violenza al controllo dei carabinieri intervenuti a Pavullo appunto su richiesta della compagna dell’uomo. Secondo la donna, infatti, l’indagato aveva appena minacciato di uccidere il suo ex fidanzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Litiga con la compagna per gelosia. Poi tenta di accoltellare i carabinieri

