Lite in casa degenera | morde una carabiniera e finisce in arresto

In un contesto di crescente violenza domestica, una lite tra due cinquantenni a Ponticino ha preso una piega inaspettata: un uomo ha morso un carabiniere intervenuto per sedare l'alterco. Questo episodio mette in luce un problema sociale allarmante, aggravato dall'abuso di alcol. È fondamentale riflettere su come la prevenzione e il sostegno alle vittime possano fare la differenza in situazioni così drammatiche.

Una violenta lite tra un uomo e una donna, entrambi cinquantenni, è scoppiata nella tarda serata dell'1 giugno in un appartamento di Ponticino, frazione di Laterina Pergine Valdarno. L'alterco, probabilmente alimentato dall'alcol, ha richiesto l'intervento dei carabinieri, che giunti sul posto si sono trovati di fronte a una scena fuori controllo. L'uomo voleva che la donna lasciasse l'abitazione, ma lei si è rifiutata. I militari sono riusciti inizialmente a separarli, collocandoli in stanze diverse. Tuttavia, la situazione è degenerata ulteriormente: la donna ha lanciato un vaso di vetro contro i carabinieri, mentre l'uomo ha tentato di impugnare una mazza, venendo subito bloccato.

