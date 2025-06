L’Italia forma talenti e li regala agli altri

L'Italia è un serbatoio di talenti, ma sembra che il nostro futuro stia prendendo il volo verso altri orizzonti. Nel 2024, quasi 156.000 italiani, molti dei quali laureati, hanno scelto di lasciare la nostra terra per cercare fortuna all'estero. Un trend allarmante che sottolinea l'urgenza di investire nei giovani e trattenere le menti brillanti. Riusciremo a fermare questa emorragia di cervelli? La sfida è aperta!

C'è una statistica che racconta da sola lo spreco di futuro in cui l'Italia si è cullata per troppo tempo: nel 2024, quasi 191.000 persone hanno lasciato il paese. Molti erano stranieri che tornavano a casa, ma ben 156.000 erano italiani, diretti verso Germania, Spagna, Regno Unito. Di questi, la metà erano laureati. Un numero record in un paese che non solo invecchia, ma si svuota del suo capitale umano più prezioso: i giovani formati, quelli che servirebbero come ossigeno per affrontare le trasformazioni economiche in corso. E invece li formiamo (spesso con soldi pubblici) e poi li regaliamo al mercato del lavoro degli altri.

