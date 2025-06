L' Istituto con servizi digitali intuitivi e un linguaggio accessibile vuole trasformare la previdenza sociale in uno strumento concreto anche per i ragazzi tra i 16 e i 34 anni

L'istituto lancia una sfida intrigante: rendere la previdenza sociale accessibile ai giovani tra i 16 e i 34 anni. In un'epoca in cui il lavoro precario è la norma, può sembrare impossibile pensare al futuro. Eppure, investire oggi nella propria pensione potrebbe rivelarsi una scelta vincente. Immagina di costruire il tuo domani, con strumenti digitali intuitivi che ti accompagnano passo dopo passo. Non è solo una promessa, ma un'opportunità da non perdere!

Diciamolo chiaramente, quando si parla di pensione, la maggior parte dei giovani italiani pensa a qualcosa di lontanissimo. Tra stage sottopagati, contratti a tempo determinato e un mondo del lavoro sempre più instabile, infatti, pianificare il futuro sembra un lusso. Ma e se, la previdenza fosse qualcosa da costruire oggi, in modo semplice e concreto? È proprio questo il cuore di "Inps per i Giovani", l'iniziativa dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale pensata per rendere la previdenza accessibile, comprensibile e utile anche ai ragazzi tra i 16 e i 34 anni.

