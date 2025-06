L’isola delle parole scomparse

Immaginate un mondo senza parole. "L'isola delle parole scomparse" ci proietta in un luogo dove il silenzio diventa protagonista. In un'epoca in cui la comunicazione è tutto, questa storia ci invita a riflettere sull'importanza del linguaggio nel costruire relazioni e identità. Cosa accadrebbe se un giovane coraggioso decidesse di riaccendere la luce della comunicazione? Scopritelo attraverso le avventure di questo ragazzino, il futuro dell'isola è nelle sue mani!

E se un giorno tutte le parole sparissero? In un tempo sospeso e in un luogo sperduto nel blu del mare, una piccola isola si risveglia avvolta nel silenzio. I suoi abitanti hanno smarrito il linguaggio, e con esso ogni possibilità di raccontarsi, emozionarsi, sognare. Ma c’è un ragazzino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - L’isola delle parole scomparse

