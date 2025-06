L’Isola dei Famosi | le anticipazioni di mercoledì 4 giugno

Mercoledì 4 giugno, non perdere il nuovo imperdibile appuntamento con "L'Isola dei Famosi" su Canale 5! Veronica Gentili guiderà un'altra serata piena di colpi di scena, mentre Simona Ventura porterà la sua esperienza in studio. Con l'aumento della sete di reality e avventure, questo show rappresenta un trend vincente che continua a incollare il pubblico allo schermo. Chi sarà il protagonista della serata? Scoprilo con noi!

Nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi: cosa accadrà mercoledì 4 giugno. Domani, mercoledì 4 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ L’Isola dei Famosi ”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti sono finiti in nomination nel corso della scorsa puntata ma. tutti i naufraghi, a sorpresa, saranno a rischio esclusione. La doppia eliminazione porterà un po’ di scompiglio nel gruppo. 🔗 Leggi su 361magazine.com