L’Irpinia sfila a Roma | cinque sindaci alla parata del 2 Giugno

L'Irpinia si è fatta notare a Roma! Cinque sindaci irpini hanno sfilato con orgoglio alla parata del 2 giugno, celebrando il 79° anniversario della Repubblica Italiana. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un'opportunità per mostrare il valore e l'impegno delle comunità locali in un momento storico dove le identità regionali giocano un ruolo fondamentale. Un’ottima occasione per riflettere sull'importanza dell'unità nella diversità!

Tempo di lettura: < 1 minuto Il 2 giugno 2025, in occasione del 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, cinque sindaci irpini hanno rappresentato la provincia di Avellino alla solenne parata svoltasi a Roma lungo Via dei Fori Imperiali. L’evento, organizzato dall’ ANCI, ha visto la partecipazione di oltre 250 primi cittadini provenienti da tutta Italia, guidati dal presidente nazionale dell’associazione e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.? I sindaci irpini presenti erano: Emilio Salvatore ( Casalbore ), Ernesto Iorizzo ( Villanova del Battista ), Antonio Manzi ( Carife ), Giuseppe Moriello ( San Nicola Baronia ) e Felice Orlandella ( San Sossio Baronia ). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’Irpinia sfila a Roma: cinque sindaci alla parata del 2 Giugno

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma incontra i Vini dell'Irpinia: le foto dell'evento degustazione

gamberorosso.it scrive: “Roma incontra i Vini dell’Irpinia”, che ha permesso di scoprire e degustare una selezione di etichette delle cantine che fanno parte del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia. Le foto della ...

Operaio morto in Irpinia, ci sono cinque indagati

Da ansa.it: Operaio morto in Irpinia, ci sono cinque indagati "Responsabili stabilimento e ditta in cui vittima lavorava" AVELLINO , 23 febbraio 2024, 18:02 ...