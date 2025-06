L' intervento di Mulè | Bisognerà intervenire anche sulle toghe e sul senso di impunità

Il recente intervento di Mulè riaccende un dibattito cruciale: la necessità di riformare non solo le leggi, ma anche il modo in cui la magistratura affronta le minacce e l’impunità. Un tema scottante che tocca da vicino chi vive ogni giorno sotto attacco, come il nostro parlamentare, collezionista di insulti. Le parole di Mulè ci chiamano a riflettere su un’Italia in cui il rispetto per le istituzioni deve tornare al centro del dialogo pubblico.

Sono un collezionista, seriale direi, di minacce e insulti. Da quando sono stato eletto in Parlamento nel 2018 ne ho accumulati (e denunciati) migliaia. Vorrei condividere alcune riflessioni sull'atteggiamento che purtroppo ho constatato da parte della magistratura. Lo faccio dopo aver letto le minacce nei confronti della figlia di Giorgia Meloni, di quella di Matteo Salvini o delle altre indirizzate ai figli di Matteo Piantedosi o Antonio Tajani. Augurare alla figlia del nostro presidente del Consiglio di fare la stessa fine di una ragazza uccisa e quanto di più sconvolgente si possa pensare. Quando però un caso del genere finisce sotto la lente dei giudici succedono cose che noi umani facciamo molta fatica a comprendere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'intervento di Mulè: “Bisognerà intervenire anche sulle toghe e sul senso di impunità”

