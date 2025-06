L’Inter si ferma fino a lunedì poi gli allenamenti e la partenza in USA | il programma – CdS

L'Inter è pronta a ripartire! Dopo la delusione della finale di Champions, i nerazzurri si concentrano sul Mondiale per Club. Lunedì tornano ad allenarsi ad Appiano Gentile, pronti a scrivere una nuova pagina della loro storia. Questo evento si inserisce in un trend che vede le squadre europee impegnate in sfide globali, alzando l'asticella della competizione. La voglia di riscatto è palpabile: cosa ci riserverà questa nuova avventura?

L’Inter si prepara a voltare pagina dopo la pesante delusione della finale di Champions League, e lo fa con un nuovo obiettivo all’orizzonte: il Mondiale per Club. Ecco il programma fino alla partenza in USA, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. IL PROGRAMMA – L’Inter tornerà ad allenarsi lunedì prossimo, ad Appiano Gentile, in una ripresa che coinvolgerà solo i calciatori non convocati con le rispettive Nazionali. L’11 giugno, invece, è fissata la partenza per gli Stati Uniti, sede della rassegna iridata organizzata dalla FIFA. Negli USA, il gruppo verrà completato gradualmente da quei nazionali che termineranno gli impegni internazionali nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter si ferma fino a lunedì, poi gli allenamenti e la partenza in USA: il programma – CdS

Leggi anche Napoli Genoa 2-2 – il Genoa ferma il Napoli al Maradona, ora la classifica si accorcia: l’Inter distante solo un punto adesso - Allo Stadio Maradona si svolge il match della 36ª giornata di Serie A tra Napoli e Genoa. In questa sintesi, vi offriamo il tabellino, il risultato, la moviola e la cronaca in diretta dell'incontro.