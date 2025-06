L’Inter saluta Inzaghi | Grazie per la passione Da Fabregas a Vieira i possibili sostituti

L'Inter saluta Simone Inzaghi con gratitudine, ma il futuro è già in fermento. Con nomi come Fabregas e Vieira sul tavolo, il club nerazzurro si prepara a una nuova era. Questo addio segna non solo una transizione per la squadra, ma anche un momento decisivo nel panorama calcistico italiano, dove le scelte strategiche possono cambiare le sorti di un’intera stagione. Chi sarà il prossimo a guidare l'Inter verso nuovi trionfi?

(Adnkronos) – Simone Inzaghi dice addio all’Inter. A dare la notizia, con un comunicato ufficiale, è il club nerazzurro. "A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - L’Inter saluta Inzaghi: “Grazie per la passione”. Da Fabregas a Vieira, i possibili sostituti

Leggi anche Iovine saluta Como! Contro l’Inter ultima partita anche per lui - Alessio Iovine, dopo cinque stagioni e 151 presenze con il Como, annuncia il suo addio al calcio a 34 anni.

