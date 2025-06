L’Inter non può più aspettare | dopo Inzaghi sarà subito tempo di scelte Fabregas in pole – CdS

L'Inter è a un crocevia decisivo: dopo Inzaghi, le scelte da fare saranno fondamentali per il futuro. Cesc Fabregas, ex stella di club europei, si fa strada come possibile successore, portando con sé non solo esperienza, ma anche una visione fresca e ambiziosa del gioco. In un calcio in continua evoluzione, la scelta giusta potrebbe segnare il rilancio dei nerazzurri verso traguardi ambiziosi. Chi sarà il nuovo condottiero?

L'Inter si trova davanti a un bivio cruciale. Mentre si attende la decisione finale di Simone Inzaghi, il club nerazzurro valuta con concretezza le alternative, secondo il Corriere dello Sport con Cesc Fabregas in cima alla lista dei possibili successori. TEMPO DI SCEGLIERE – Cesc Fabregas rappresenta un profilo affascinante e in ascesa, apprezzato per la sua mentalità moderna, il lavoro con i giovani e un'idea di calcio propositiva. Anche se ad oggi il suo "sì" è tutt'altro che scontato. Fabregas, infatti, si è ormai costruito un'identità forte a Como, non solo come allenatore ma anche come azionista del club.

