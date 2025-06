L’Inter è senza allenatore | Simone Inzaghi lascia subito il club nerazzurro e va all’Al Hilal

L’Inter è in cerca di un nuovo condottiero: Simone Inzaghi lascia il club nerazzurro per approdare all'Al Hilal, dove guiderà la squadra nel mondiale per club. Questo passaggio segna una tendenza crescente nel calcio, con allenatori che cercano opportunità nei campionati emergenti. Chi sarà il prossimo a seguire le sue orme? La curiosità cresce, così come l’attesa per il futuro nerazzurro!

Dopo il confronto di oggi con la dirigenza dell'Inter, Simone Inzaghi ha deciso di lasciare subito la panchina nerazzurra e accasarsi all'Al Hilal: dirigerà già il club saudita nel Mondiale per Club che sta per iniziare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Segui queste discussioni sui social

Finisce la storia tra #Inter e #Inzaghi:l'allenatore vola in Arabia al #AlHilal. Leggi la discussione

#Inter, #Inzaghi lascia il club. L'allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia al #AlHilal Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

L’inter è senza allenatore: Simone Inzaghi lascia subito il club nerazzurro e va all’Al Hilal

Lo riporta fanpage.it: Dopo il confronto di oggi con la dirigenza dell'Inter, Simone Inzaghi ha deciso di lasciare subito la panchina nerazzurra e accasarsi all'Al Hilal: dirigerà ...

Chi può essere il nuovo allenatore dell’Inter dopo lo sfogo di Simone Inzaghi nella notte più amara

Da fanpage.it: Simone Inzaghi incontrerà i dirigenti dell’Inter nei prossimi giorni. Il futuro dell’allenatore è da definire. Marotta intanto inizia a vagliare i profili di chi potrebbe sostituire Inzaghi.

Simone Inzaghi, dal sogno Triplete all'incubo "zero titoli". L'allenatore può lasciare l'Inter

Segnala msn.com: Come due anni fa ad Istanbul, Simone Inzaghi ha dovuto chinare la testa. Dopo la finale contro il City, ecco il tracollo contro il Psg, sempre in finale di Champions. Dal sogno del ...