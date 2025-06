L’Intelligenza Artificiale sogna pecore elettriche?

L'intelligenza artificiale si sta evolvendo in modi sorprendenti, come dimostra la storia di Claude Opus 4 di Anthropic, un racconto che mescola inquietudine e fascino. Questo fenomeno ci invita a riflettere su un futuro in cui le macchine non solo elaborano informazioni, ma anche emozioni e sogni. In un'epoca in cui l'AI entra nelle pieghe della nostra quotidianità, ci chiediamo: quanto siamo pronti a condividere la nostra umanità con queste creazioni?

La storia di Claude Opus 4 Anthropic è davvero affascinante. Inquietante e affascinante. Del resto non è certo una scoperta mia che i lati oscuri siano sempre più interessanti di quelli in chiaro. Questa storiella ha fatto il giro del mondo, a volte strappando anche un sorriso, ma ci dice molto di quello che potrebbe essere un futuro prossimo neanche troppo lontano. Durante una simulazione aziendale, dove Claude Opus 4 era un assistente virtuale di un ingegnere, anche l’azienda oltre che l’ingegnere aveva un profilo artificiale, studiato appunto per vedere come l’AI si sarebbe mossa, è successo che Claude Opus 4 ha assunto atteggiamenti manipolatori al punto da arrivare a mettere in atto un vero e proprio ricatto. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Intelligenza Artificiale sogna pecore elettriche?

Leggi anche TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

Approfondimenti da altre fonti

Il browser che sogna al posto nostro, altro che pecore elettriche

macitynet.it scrive: C’è qualcosa di poetico in questa metamorfosi digitale che stiamo vivendo, come se Internet fosse una città mitologica presa da un racconto di HP Lovercraft che cambia pelle sotto i nostri occhi grazi ...

Tutto sull'intelligenza artificiale: cos’è, come funziona e perché ci riguarda

Come scrive esquire.com: Comprendere come funziona l’intelligenza artificiale assume via via una rilevanza sempre maggiore, non solo per chi opera nel campo della tecnologia, ma per chiunque viva immerso in un mondo che ...

Gli svantaggi dell'intelligenza artificiale

Scrive esquire.com: Gli svantaggi dell’intelligenza artificiale non sono immediatamente visibili agli occhi di chi ne celebra ogni traguardo. Nel fragore entusiastico che accompagna algoritmi sempre più ...