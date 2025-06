L’infermiere Sandro Di Tuccio | Il mio giro del mondo in un anno a bordo della Amerigo Vespucci

Sandro Di Tuccio, infermiere e grande amante del mare, celebra il suo legame con l'Amerigo Vespucci, simbolo di avventura e tradizione. Il suo racconto di un anno a bordo è molto più di un semplice viaggio: è una riflessione sull'importanza della nostra storia marittima in un'epoca in cui l'umanità cerca nuove direzioni. Scopri come questa nave ha plasmato la vita di Sandro e continua a ispirare generazioni.

"Quando torna in Italia vado sempre a vederla, sono in contatto con i colleghi a bordo, ne seguo il percorso sui social: l’ Amerigo Vespucci rappresenta una tappa fondamentale nella mia vita e nella mia professione". Vent’anni più tardi, in occasione del 2 giugno e della conclusione del giro del mondo dello storico veliero della Marina Militare, Sandro Di Tuccio, infermiere all’ospedale di Macerata, 53 anni, componente della Commissione d’albo infermieri della Fnopi e presidente dell’Ordine di Macerata, racconta la sua carriera, iniziata come infermiere militare. "Sono orgoglioso di portare due divise", dice Di Tuccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’infermiere Sandro Di Tuccio: "Il mio giro del mondo in un anno a bordo della Amerigo Vespucci"

