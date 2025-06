Lindsey Graham il neocon guerrafondaio che piace a Zelensky e alla Von der Leyen

Lindsay Graham, il neocon guerrafondaio, ha trovato un alleato inaspettato: Zelensky. L'Operazione Web, con il suo audace attacco a cinque basi aeree russe, segna un momento cruciale nel conflitto. Questo evento non è solo una manovra militare, ma riflette un trend più ampio di escalation geopolitica. È interessante notare come le strategie di difesa si stiano evolvendo, portando a una nuova era di conflitti ad alta tecnologia. Rimanete sintonizzati per scoprire

L’attacco simultaneo senza precedenti contro cinque basi aeree russe, che ha colpito bombardieri strategici Tupolev Tu-95 e Tu-22M con droni quadricotteri, nell’ambito dell’Operazione Web, è stata avvallata dal senatore Usa neoconservatore Lindsey Graham, da sempre accanito sostenitore di Kiev nell’era post-Maidan? Sarà infatti un caso ma poche ore prima dell’attacco, il senatore statunitense si trovava a Kiev, dove aveva incontrato il presidente Volodymyr Zelensky insieme al senatore Richard Blumenthal, per discutere di sanzioni contro la Russia e dei colloqui di pace previsti per il giorno successivo a Istanbul. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Lindsey Graham, il neocon guerrafondaio che piace a Zelensky e alla Von der Leyen

Leggi anche Incontro tra il ministro francese Barrot e Lindsey Graham sulle sanzioni contro Putin - Il ministro francese Barrot sta per incontrare il senatore USA Lindsey Graham per discutere delle sanzioni contro Vladimir Putin.

