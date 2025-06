L’India ha presentato il primo riso al mondo con genoma modificato

L’India segna una svolta epocale nell’agricoltura con il primo riso al mondo geneticamente modificato. Questo supercereale promette di affrontare le sfide dei cambiamenti climatici, aumentando la produzione e riducendo l’uso dell’acqua. In un’epoca in cui la sostenibilità è fondamentale, questo innovativo passo potrebbe rivoluzionare la sicurezza alimentare globale. Un punto di partenza per riflettere su come la tecnologia possa diventare alleata del nostro futuro.

Maggiore produzione, adattabilità climatica e risparmio idrico. Questi sono i vantaggi che arriverebbero dal nuovo riso pensato e concepito in India per far fronte ai cambiamenti climatici.

