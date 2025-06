L’incubo dell’era Covid non finisce | arriva adesso la multa dei lockdown

L'eco del lockdown sembra lontano, ma il suo peso si ripresenta inaspettato. Una cinquantenne di Rimini ha ricevuto una multa per la violazione delle restrizioni nel 2021, a pochi giorni dalla prescrizione. Questo episodio non è solo un caso isolato: segna un trend di recupero delle sanzioni che molti pensavano dimenticate. Un monito sul fatto che le conseguenze delle scelte fatte durante l'emergenza sanitaria continuano a influenzare la nostra vita quotidiana.

Una cinquantenne di Rimini che nell’aprile 2021 era stata fermata dagli agenti mentre andava a fare la spesa si è vista notificare la sanzione dopo oltre quattro anni, a pochi giorni dalla prescrizione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’incubo dell’era Covid non finisce: arriva adesso la multa dei lockdown

