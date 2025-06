L’incrocio sotto casa e l’aggressione Accoltellato dal figlio della fidanzata

Un incrocio che si trasforma in tragedia: la violenza familiare è un tema sempre più presente nel dibattito sociale. Jonathan, un uomo di 35 anni, viene accoltellato dal figlio della fidanzata in un episodio che mette in luce le dinamiche tossiche all'interno delle relazioni. L’ennesimo caso di aggressione domestica ci invita a riflettere sull’importanza di prevenire e affrontare il problema, per costruire relazioni sane e rispettose.

di Nicola Palma e Massimiliano Saggese CORSICO L'incrocio apparentemente casuale sotto casa. Jonathan Cristian L.E., ecuadoriano di 35 anni, ha appuntamento con la fidanzata Veronica Vanessa A.A., peruviana di 43 anni, che lo aspetta nel suo appartamento di via Curiel 17. L'ex di lei, Andre Orlando Yparraguirre Najarro, connazionale trentantanovenne, sta scendendo dalla stessa abitazione con il figlio diciannovenne Jeremy Brandon per trascorrere con lui la serata che gli è concessa ogni due settimane. L'incontro tra i tre non è affatto amichevole, anche perché, stando a quanto emerso finora, il rapporto tra l'ecuadoriano e il ragazzo è complicato: quest'ultimo imputa all'altro di aver portato la madre sulla cattiva strada (come testimonierebbero pure i grammi di cocaina ritrovati in casa).

