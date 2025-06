L’incredibile scalata di Loïs Boisson nel ranking WTA | folle balzo di 241 posizioni! Sorpassata Cocciaretto

Loïs Boisson è la vera sorpresa del tennis femminile: dal numero 361 al 120 della WTA in un solo torneo! Il suo straordinario balzo di 241 posizioni, superando anche Cocciaretto, dimostra come il talento e la determinazione possano riscrivere le regole. Giocatrice di 22 anni, reduce da un infortunio devastante, ha dimostrato che ogni sfida può trasformarsi in opportunità. Rivivi il suo viaggio e lasciati ispirare da questa incredibile rinascita!