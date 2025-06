L’incontro che non ti aspetti | lupo in strada a Orbrembo

Un incontro straordinario: un lupo avvistato a Orbrembo, catturato in un video da un'automobilista. Questo evento non è isolato, ma segna un trend crescente di presenza di questi affascinanti animali nelle zone prealpine bergamasche. Dopo l'apparizione ai Ponti di Sedrina, il lupo torna a sorprenderci. Un richiamo alla natura selvaggia che ci circonda e una riflessione sul delicato equilibrio tra uomo e fauna. Cosa ci riserverà il futuro?

Un'apparizione fugace, immortalata in un video da un'automobilista di passaggio, che conferma una presenza sempre meno occasionale anche nelle zone prealpine del territorio bergamasco. Dopo l'incontro ai Ponti di Sedrina a marzo, il lupo torna a farsi vedere nella Bergamasca. Nella notte tra sabato e domenica un esemplare è stato avvistato a Camerata Cornello, in Alta Val Brembana, sulla strada che attraversa la località Orbrembo. La presenza dell'animale ha nuovamente messo in allarme gli allevatori della zona. "Ormai la presenza del lupo sul nostro territorio è accertata – sottolineano preoccupati –.

