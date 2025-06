L’importanza del controllo di vicinato

Il controllo di vicinato si rivela sempre più fondamentale per creare comunità coese e sicure. Nella suggestiva Tenuta Andana La Badiola, si è svolto un aperitivo che celebra questo spirito comunitario, grazie al lavoro instancabile di Ivan Carito e del Gruppo di Castiglione della Pescaia. In un'epoca in cui la sicurezza è una priorità, iniziative come queste uniscono i cittadini, rafforzando legami e creando un ambiente più sereno. Unisciti al cambiamento!

Nella cornice della Tenuta Andana La Badiola, si è svolto l’aperitivo del buon vicinato, organizzato dal Gruppo del Vicinato di Castiglione della Pescaia, costituito e coordinato da Sergio Rubegni a partire dal 2015. Nello scorso mese di febbraio Rubegni ha poi ceduto l’incarico ad Ivan Carito, carabiniere in pensione che ha comandato per 18 anni la stazione di Buriano, Vetulonia, Tirli. "L’evento – dicono gli organizzatori – è divenuto ormai un appuntamento ricorrente nelle diverse attività di socializzazione tra aderenti ai Gruppi di controllo del vicinato e quest’anno la fortuna ha voluto che è stato ospitato e presieduto da Vittorio Moretti, titolare della Tenuta, imprenditore bresciano e pioniere della Franciacorta vitivinicola che nei giorni scorsi ha ricevuto dal Presidente della Repubblica la nomina di Cavaliere del Lavoro in quanto ’vera eccellenza del vino italiano’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’importanza del controllo di vicinato

