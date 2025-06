L’impegno nella Croce Verde

Giancarlo Bettucci, volontario della Croce Verde e orgoglio di Macerata, non cerca applausi ma si distingue per l’amore famigliare: sette figli e quattordici nipoti. La sua storia è un esempio di come il volontariato possa intrecciarsi con legami familiari forti, contribuendo a costruire comunità più solidali. In un'epoca in cui l’individualismo prevale, il suo impegno ci ricorda quanto sia fondamentale prendersi cura degli altri.

"Non penso di avere fatto chissà cosa per ricevere una simile gratificazione, l’unico aspetto di cui vado fiero sono i sette figli e i 14 nipoti". È quanto dice il maceratese Giancarlo Bettucci, iscritto all’ Avis dal 1977, volontario alla Croce Verde, dipendente della Fondazione Vaticano II, un ente della Diocesi di Macerata che si occupa di solidarietà. "Il servizio militare – ricorda i momenti chiave della sua vita – ha cambiato la mia vita perché in quel periodo ho cancellato le insicurezze che mi avevano accompagnato e ho dimostrato a me stesso che non mi mancava nulla per fare ciò che facevano gli altri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L’impegno nella Croce Verde"

