Liminal | la personale di James Harris allo Spazio COMEL

Scopri "Liminal", la personale di James Harris che apre le porte alla scultura contemporanea sabato 7 giugno allo Spazio COMEL di Latina. Vincitore del Premio del Pubblico, Harris esplora materiali innovativi per dare vita a opere che sfidano i confini della percezione. In un'epoca in cui l'arte diventa sempre piĂą interattiva e immersiva, questa mostra rappresenta un'occasione unica per riflettere sulla nostra connessione con il mondo circostante. Non perdere l'occasione!

Nuovo appuntamento con la scultura allo Spazio COMEL di Latina: sabato 7 giugno sarĂ inaugurata la mostra Liminal, personale dell'artista James Harris. Vincitore del Premio del Pubblico della XI edizione del Premio COMEL, tornano a Latina le opere dell'artista che utilizza diversi tipi di.

