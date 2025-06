Limbiate incendio nell’ex ospedale psichiatrico Antonini di Mombello

Un incendio devastante ha colpito l'ex Ospedale psichiatrico di Mombello a Limbiate, accendendo i riflettori su una realtà spesso trascurata: l’emergenza abitativa. Le fiamme, scoppiate in un padiglione abbandonato e occupato da senzatetto, pongono interrogativi sulla sicurezza e sull'assistenza sociale. Questo episodio drammatico ci ricorda che dietro luoghi dimenticati ci sono storie di vita e sofferenza che meritano attenzione. Come possiamo affrontare questa crisi

Incendio a Limbiate in un padiglione dell’ex Ospedale psichiatrico di Mombello. Le fiamme si sono sviluppate questo pomeriggio all’interno di un padiglione abbandonato dell’Antonini, che secondo le prime ricostruzioni era occupato da alcuni senzatetto. Incendio nell’ex ospedale psichiatrico, Vigili del fuoco a Limbiate L’incendio è partito per cause in corso di accertamento e avrebbe intaccato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net