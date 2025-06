Limatola risultato storico | nasce ambulatorio Asl per la salute femminile

Un passo avanti per la salute delle donne di Limatola: è nato un ambulatorio ASL dedicato, un risultato storico che segna una nuova era nella cura e prevenzione. In un contesto in cui il benessere femminile sta finalmente ricevendo l'attenzione che merita, questo ambulatorio rappresenta un segnale di cambiamento. Un'opportunità imperdibile per garantire servizi specifici e accessibili a tutte le donne della comunità!

Tempo di lettura: 2 minuti Un risultato storico e di grande rilevanza quello colto dall’Amministrazione comunale di Limatola. L’Azienda sanitaria Locale di Benevento, accogliendo la proposta avanzata dall’Ente guidato dal sindaco Domenico Parisi, ha deliberato – con atto del Direttore generale, dottore Gennaro Volpe – l’istituzione di un ambulatorio medico pubblico dell’Asl dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute femminile. Il nuovo presidio sanitario sorgerà in località Giardoni di Limatola e offrirà una serie di servizi specialistici mirati alla prevenzione, attraverso indagini e controlli specifici per la salute delle donne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Limatola, risultato storico: nasce ambulatorio Asl per la salute femminile

Ne parlano su altre fonti

Limatola: nasce ambulatorio Asl per la salute femminile

Si legge su msn.com: Sorgerà in località Giardoni e offrirà una serie di servizi specialistici mirati alla prevenzione Limatola. Un risultato storico e di grande rilevanza quello colto dall’Amministrazione comunale di Lim ...

Limatola, finanziamento da 900mila euro per costruire il nuovo asilo nido

Secondo ntr24.tv: Risultato importante per la nuova ... in modo pieno alle esigenze delle famiglie. Un angolo di Limatola, quindi, diviene – tra il nascente asilo nido e la già esistente scuola dell’Infanzia ...