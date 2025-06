Limatola nasce un ambulatorio Asl per la salute femminile

A Limatola, un ambulatorio ASL dedicato alla salute femminile segna una svolta significativa per la comunità. Situato in località Giardoni, questo nuovo presidio non solo promuove il benessere delle donne, ma rappresenta anche un passo avanti nel potenziamento dei servizi sanitari locali. In un periodo dove la salute viene sempre più al centro del dibattito pubblico, questo progetto si allinea perfettamente con l’attenzione crescente verso le esigenze specifiche delle donne. Un traguardo da celebrare!

Comunicato Stampa Accolta la proposta dell'Amministrazione Parisi: il nuovo presidio sanitario sorgerà in località Giardoni e sarà punto di riferimento per l'intero comprensorio Un risultato storico e di grande rilevanza quello colto dall'Amministrazione comunale di Limatola. L'Azienda sanitaria Locale di .

