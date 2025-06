Lilo & Stitch domina il boxoffice del weekend della Festa della Repubblica distanziato Mission Impossible 8

Nel weekend della Festa della Repubblica, il remake di Lilo & Stitch trionfa al box office italiano, dimostrando che la nostalgia è un potente alleato nel cinema contemporaneo. Mentre Mission: Impossible 8 si difende, il confronto mette in luce come le storie iconiche riescano a catturare il pubblico con maggiore facilità rispetto ai grandi budget. È un'inversione di tendenza interessante: l'emozione supera il denaro. Un segnale chiaro per l'industria!

Il remake di Lilo & Stitch si sta confermando un'operazione benedetta dal boxoffice mondiale, come ribadisce il botteghino italiano del weekend lungo della Festa della Repubblica. Segue Mission: Impossible - The Final Reckoning, che si difende, appensantito però dal suo budget colossale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Lilo & Stitch domina il boxoffice del weekend della Festa della Repubblica, distanziato Mission Impossible 8

Leggi anche Disney rivela il primo sguardo a Jumba di Lilo & Stitch - Disney ha svelato il primo sguardo a Jumba, uno dei personaggi chiave del live-action di Lilo & Stitch.