' Lightscapes & delights' - Mostra fotografica di Vera Covolan

Immergiti nel mondo di Vera Covolan con 'Lightscapes & DeLights', una mostra che non è solo arte, ma anche scienza. La fotografa italo-brasiliana trasforma la luce in emozioni, sfidando i confini tra fotografia e chimica. In un’epoca in cui la ricerca dell’estetica si intreccia con il sapere, la sua opera ci invita a riflettere: quanto può illuminare il nostro sguardo? Scopri questo connubio unico all’evento 'Arte in San Ranieri'.