Liceo Tassoni col naso all’insù Pronto il lancio del pallone sonda | Dovrà superare i 20mila metri

Preparati a guardare il cielo! Gli studenti del liceo Tassoni di Modena stanno per lanciare un pallone sonda stratosferico che raggiungerà oltre 20.000 metri di altezza. Questo progetto non solo stimola la passione scientifica dei ragazzi, ma si inserisce in un contesto globale di innovazione e ricerca. Chi sa quali segreti dell'atmosfera riusciranno a svelare? Rimanete con il naso all’insù: il futuro è in arrivo!

Una mattinata con il naso all'insù a cercare il pallone sonda stratosferico tra i tetti di Modena. Si preannuncia emozionante, questa mattina, il lancio verso la stratosfera della apposita strumentazione ideata e realizzata un gruppo di studenti e studentesse del liceo Tassoni di Modena. Ma in cosa consiste propriamente questo pallone sonda? È il frutto del progetto elaborato nel corso dell'anno da una dozzina di alunni e alunne del liceo, sotto il tutoraggio del professor Andrea Betti: ragazzi e ragazze di quinta, di quarta ma anche di prima liceo, uniti dalla stessa passione. Insieme hanno creato questo pallone sonda stratosferico che sarà gonfiato con l'elio e lanciato dal cortile della scuola, in direzione stratosfera: l'obiettivo infatti è che superi l'altitudine propria di un volo di un jet, dunque oltre i 20mila metri, per poi 'esplodere' causa la scarsa pressione atmosferica e tornare a terra mediante un apposito paracadute.

