La Cassazione ha messo un punto fermo: le molestie sul lavoro non possono essere tollerate, neanche per il prestigio di un marchio come Louboutin. Questa sentenza non solo ribadisce l'importanza di un ambiente lavorativo rispettoso, ma si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro la violenza di genere e le molestie. Un segnale chiaro: il rispetto reciproco è fondamentale, anche nel lusso. È ora di fare un passo avanti.

AGI - La Cassazione cancella una decisione della Corte d'Appello di Milano che, pur ritenendo provati i fatti, aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento di una lavoratrice di uno stabilimento che produce calzature per il marchio del lusso Louboutin per molestie sessuali ai danni di un collega "in considerazione della mancanza di procedimenti disciplinari precedenti e di significativi effetti dannosi per l'organizzazione aziendale". Nei giorni scorsi, gli ermellini della sezione Lavoro hanno annullato e rimandato a un nuovo appello con l'invito ai giudici che torneranno a occuparsi della causa a considerare invece legittimo il licenziamento della donna che lavorava nel calzaturificio nel Milanese. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Licenziata per molestie a un collega, la Cassazione: "Condotta contraria ai valori della realtà sociale"

