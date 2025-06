Libernauta oltre 250 ragazzi protagonisti a Firenze

Firenze, 3 giugno 2025 – È il momento di brillare per oltre 250 giovani protagonisti di Libernauta! Questo straordinario progetto, giunto alla sua ventiquattresima edizione, non solo celebra la lettura, ma crea una comunità vibrante di adolescenti dai 14 ai 19 anni. In un'epoca in cui il digitale spesso prevale, Libernauta dimostra che le pagine di un libro possono ancora ispirare e unire. Scopri come la passione per la lettura sta plasmando il futuro

Firenze, 3 giugno 2025 – Libernauta, lo spazio di “libera navigazione” dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, si avvia alle battute finali della sua ventiquattresima edizione con la tradizionale premiazione di fine anno. Nato per promuovere il piacere della lettura tra gli adolescenti, nel corso del tempo il progetto si è evoluto, offrendo occasioni per esplorare nuovi e diversi linguaggi narrativi e creando legami tra lettrici e lettori di tutta l’area metropolitana. Dal 2000 a oggi hanno partecipato a Libernauta oltre 19.000 ragazzi, con il coinvolgimento ogni anno di più di 30 scuole secondarie di secondo grado e oltre 40 biblioteche della Città metropolitana di Firenze e del Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Libernauta, oltre 250 ragazzi protagonisti a Firenze

