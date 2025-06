Liberi di ballare liberi di sognare!

La danza è un linguaggio universale che trascende le parole, un potente strumento di espressione e libertà. In un mondo sempre più digitalizzato, riscoprire il movimento del corpo diventa un atto di ribellione e creatività. Ballare non è solo un gesto: è un sogno in azione, un modo per connettersi con noi stessi e con gli altri. Liberati, balla e trasforma le emozioni in arte!

“La danza è la madre di tutte le arti. La musica e la poesia esistono nel tempo; la pittura e l’architettura nello spazio. Ma la danza vive contemporaneamente nel tempo e nello spazio. Prima di affidare le sue emozioni alla pietra, al suono, l’uomo si serve del suo corpo per organizzare lo spazio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Liberi di ballare, liberi di sognare!

