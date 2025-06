L’Hotel Costiera di Jesse Williams girato a Positano ma presentato a Taormina

Il mondo delle serie TV si arricchisce con "Hotel Costiera", un progetto ambizioso che unisce la bellezza mozzafiato di Positano alla star americana Jesse Williams. Ma l'attenzione è tutta su Maria Chiara Giannetta, la talentuosa attrice italiana che sta conquistando il cuore del pubblico e dei produttori. Dopo il successo di "Blanca", sarà interessante vedere come gestirà questo nuovo ruolo. È il momento di scoprire se potrà continuare a brillare nel panorama televisivo!

Chi potrà fermare Maria Chiara Giannetta? Di certo non Lux Vide, che ne ha ormai fatto la sua pupilla. L’attrice, che ha appena finito di girare la terza stagione di Blanca per Rai 1, sarà anche nel cast dell’attesa nuova serie co-prodotta insieme ad Amazon MGM Studios Hotel Costiera, che il protagonista Jesse Williams presenterà nei prossimi giorni alla 71ª edizione del Taormina Film Festival (10-14 giugno 2025). Precedentemente presentato con il semplice titolo di Costiera, questo light action drama girato in Italia ma in lingua inglese è atteso prossimamente su Prime Video e vedrà il dottor Jackson Avery di Grey’s Anatomy impegnato anche nei panni di produttore esecutivo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - L’Hotel Costiera di Jesse Williams girato a Positano ma presentato a Taormina

Leggi anche Jesse williams presenta in anteprima hotel costiera al 71° taormina film festival - Jesse Williams sbarca al Taormina Film Festival per presentare in anteprima "Hotel Costiera", una nuova serie originale di Prime Video.

Segui queste discussioni sui social

Tensions flare at Best Western workers' strike in downtown WindsorDozens of people who work at the Best Western hotel in downtown Windsor are striking for higher pay after contract negotiations collapsed, the workers’ union says.#labor #ne… Leggi la discussione

Deal struck for new hotel with approximately 320 rooms at Calgary's Stampede ParkCalgary's Stampede Park is set to add a new hotel with approximately 320 rooms, intended to meet growing demand for accommodations near the expanded BMO Centr… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Taormina Film Festival, Jesse Williams svelerà “Hotel Costiera”

askanews.it scrive: Roma, 3 giu. (askanews) – Verranno svelate in anteprima alla 71esima edizione del Taormina Film Festival le prime immagini della nuova serie Original italiana di Prime Video, “Hotel Costiera”, con uno ...

Hotel Costiera: Jesse Williams al 71° Taormina Film Festival per presentare in anteprima la nuova serie di Prime Video

Lo riporta comingsoon.it: La nuova serie italiana di Prime Video Hotel Costiera, con protagonista Jesse Williams, sarà presentata in anteprima al 71° Taormina Film Festival con le primissime immagini.

Jesse Williams al 71° Taormina Film Festival per presentare in anteprima le prime immagini della nuova serie di Prime Video Hotel Costiera

Si legge su cinefilos.it: Scopri le prime immagini di Hotel Costiera, la nuova serie Prime Video presentata in anteprima da Jesse Williams al Taormina Film Festival.